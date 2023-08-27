هل زوجة ستيف هارفي خانته مع حارسه الشخصي والطباخ؟.. المذيع العالمي يصعق الجمهور

احتل الإعلامي الكوميديان ستيف هارفي قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول أنباء عدة تزعم خيانة زوجته مارجوري بريدج هارفي، له مع حارسه الشخصي والطباخ، وبعد علم هارفي بالخيانة، انتهت علاقة الثنائي، وفى طريقهما لإعلان الطلاق رسمياً، الأمر الذي أثار ضجة واسعة وغضب عارم بين جمهوره ومحبيه متسائلين عن الحقيقة.

ستيف هارفي يكشف حقيقة خيانة زوجته له مع حارسه وطاهيه الشخصيين

سرعان ما كذب ستيف هارفي الأنباء المتداولة بشأن خيانة زوجته له، مؤكدًا أنه تربطه بزوجته علاقة عاطفية ناجحة وقوية، نافيًا مزاعم البعض بإضطراب العلاقة بينه وبين زوجته، ليؤكد أن مثل هذه الشائعات الزائفة يجب تجاهلها تمامًا وعدم الإنسياق ورائها تجنبًا لتفكك الأسرة.

ستيف هارفي وزوجته مارجوري بريدج هارفي

في الوقت نفسه، أصدر ستيف هارفي بياناً للرد على جميع ما نُشر فى المواقع العالمية، بشأن خيانة زوجته له، مؤكدًا كذب جميع الإتهامات المتعلقة بزوجته بقوله: "لا أساس لها من الصحة"، فيما حرص على نفي واقعة الخيانة خلال تصريحات خاصة لعدة مواقع عالمية.

وحسبما أفاد موقع marca، زعمت تقارير صحفية أن مارجوري إيلين زوجة ستيف هارفي، أقدمت على خيانته مع حارسه الشخصي وطاهيه الشخصي، فضلًا عن تقدمها بطلب طلاق ومطالبتها بمبلغ 200 مليون دولار، الأمر الذي انتشر بين رواد السوشيال ميديا بسرعة البرق، وأثار غضب مُحبي ستيف.

ستيف هارفي وزوجته مارجوري بريدج هارفي

رجل الأعمال النيجيري نيد نوكو يُصرح: عائلة ستيف هارفي سعيدة معًا ونتمنى لهم التوفيق

وبدوره، صرح رجل الأعمال النيجيري نيد نوكو بأن الأخبار الزائفة حول ستيف هارفي وزوجته، وصلت إلى آفاق جديدة في جميع أنحاء العالم، مُضيفًا: "وهو أمر مؤسف للغاية، نواجهه يوميًا تقريبًا، ولذا عندما نقرأ عن وجود مشكلات بين صديقنا ستيف هارفي وزوجته الجميلة، كان علينا الإتصال به".

ستيف هارفي

وأضاف نيد نوكو: "أكد ستيف هارفي أنه وزوجته بخير تمامًا وعلاقتهما طيبة، وأن كل هذه الأخبار زائفة وليس لها أساس من الصحة، ويجب تجاهلها، العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهم كل التوفيق".

زواج ستيف هارفي

يُذكر أن ستيف هارفي، تزوج ثلاث مرات، ولديه ابنتين توأم، (براندي وكارلي)، وابنه (برودريك)، من زواجه الأول، وابنه (وينتون) من زواجه الثاني، أما زوجته الحالية، فهي مارجوري بريدج هارفي، والتي تزوجها في عام 2007، ويعيش معهما في المنزل ثلاثة أطفال من زواجها السابق.

ستيف هارفي وزوجته مارجوري بريدج هارفي

من هو ستيف هارفي

برودريك ستيفن هارفي، الشهير بـ "ستيف هارفي"، ممثل كوميدي، ومؤلف، ومنتج أمريكي، ومقدم برامج إذاعية، كما قدم برامج تلفزيونية مثل "ستيف هارفي مورنينج شو" وبرنامج "ستيف هارفي" وبرنامج "فاميلي فيود"، بالإضافة إلى أنه مؤلف كتاب "تصرَّفي كسيِّدة وفكري كرجل"، الذي نُشر في مارس 2008.

بدأ ستيف هارفي في الكوميديا الإرتجالية، مما قاده إلى أدوار تلفزيونية مثل مضيف "Showtime" في Apollo ونجم "WB. Sitcom"، حيث كان واحدًا من الكوميديين الأربعة الذين ظهروا في فيلم "سبايك لي"، وهو يقدم حاليًا برنامجًا إذاعيًا مشتركًا وبرنامج الألعاب التلفزيوني "Family Fued".