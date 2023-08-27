حملة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بحي شرق أسيوط

فى إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة والعمل على رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط، تم البدء في أعمال تجميل وتطوير الشوارع بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

تنفذ هذه الأعمال بواسطة قسم النظافة تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق أسيوط، بتكليف من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبمساعدة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحى.

تحسين المظهر العام للشوارع:

بدأ هذا العمل برفع جزء من سور الأزهر والمشيخة، وذلك بهدف تحسين المظهر العام للشوارع وإزالة التشوهات التي تؤثر على جمالية المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تهدف إلى تنمية وتحسين المدينة وتعزيز مستوى النظافة في جميع أحيائها، ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في تحسين البيئة العامة ورفع مستوى الحياة للمواطنين.

في سياق آخر، أكد رئيس حى شرق أسيوط أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الأعمال والتأكد من جودتها وانتظامها، كما ثمَّنَ جهود جميع العاملين في قسم النظافة ودورهم المحوري في الحفاظ على نظافة المدينة.

في الختام، يأمل الجميع أن تتواصل هذه الجهود الحثيثة لتطوير وتحسين المدينة وضمان بقاء شرق أسيوط نظيفة وجميلة، وأن تكون هذه الأعمال مثالًا يُحتذى به في المدن الأخرى.

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات وتحسين مستوى النظافة في حي شرق أسيوط