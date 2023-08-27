حملة لإزالة التعديات على الأراضي بنزلة عبداللاه بأسيوط

نفذ حي شرق أسيوط، بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بالمنطقة، وتمَّتْ الإزالة الفورية لحوائط العقار بنزلة عبد اللاه في الطابق السادس، وتم حجز جميع المواد والأدوات المستخدمة في البناء غير المشروع.

جاءت هذه الحملة في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للاستجابة السريعة لأي بلاغات بشأن التعديات البنائية غير القانونية والتصدي لها فورًا.

شددَّ رئيس حي شرق أسيوط، على ضرورة متابعة المخالفات بشكل مستمر وتشكيل فرق لإزالة أي تعديات جديدة ووقف عمليات البناء غير القانونية فورًا.

أكد أنه سيتم التعامل بحزم وصرامة في إزالة جميع أشكال التعديات البنائية غير القانونية وتطبيق القانون على المخالفين بهذا الشأن، يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة على تعزيز دولة القانون ومكافحة التعديات البنائية العشوائية.

تبيَّن أن أحد المواطنين قام بعملية بناء غير قانونية ولم يلتزم بالتراخيص والأنظمة المطلوبة، تأتي جهود مثل هذه الحملة في إطار جهود السلطات للحفاظ على البيئة الحضرية والسيطرة على التعديات والاحتكار بمختلف مناطق المحافظة.

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط

حملة لإزالة التعديات البنائية غير القانونية بمنطقة نزلة عبداللاة باسيوط