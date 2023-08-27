حي شرق أسيوط يتصدي لبناء مخالف بمنطقة الوليدية

نفذ حي شرق أسيوط، حملة إزالة فورية لأعمدة دور خامس علوي في منطقة الوليدية، بالإضافة إلى التحفظ على مواد البناء وجميع أشكال التعديات، كما تم مصادرة المعدات المستخدمة في عملية البناء غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، تم تنفيذ عملية إزالة فورية لتعدي بناء من قبل أحد المواطنين.

أكد رئيس حي شرق أسيوط، ضرورة المتابعة المستمرة للتعديات، وتشكيل حملات لمنع حدوث أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، وشددَّ أيضًا على ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة أي تعديات وتطبيق القانون على المخالفين، بهدف ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

حي شرق اسيوط يتصدي لبناء مخالف بازالة اعمدة دور خامس بمنطقة الوليدية

حي شرق اسيوط يتصدي لبناء مخالف بازالة اعمدة دور خامس بمنطقة الوليدية

حي شرق اسيوط يتصدي لبناء مخالف بازالة اعمدة دور خامس بمنطقة الوليدية