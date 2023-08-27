تطورات إصابة فينيسيوس ومدة غيابه عن الملاعب

تعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، للإصابة مع الملكي ضد سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.



أَضافت تقارير صحفية إسبانية، أن فينيسيوس سيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت، وطلب اللاعب البرازيلي الخروج من مباراة سيلتا فيجو ضمن منافسات الليجا.



وتابعت التقارير، أن طبيعية الإصابة لدى فينيسيوس مازالت غير معروفة بالتأكيد، من المقرر أن يخضع لاعب الملكي لمزيد من الفحوصات الطبية، غدًا الإثنين، من أجل معرفة الانزعاجات التي يعاني منها في المنطقة الخلفية للعضلة اليمنى.



وتابعت التقارير، أنه حال تأكدت إصابة فينيسيوس في في منطقة الخلفية للعضلة اليمنى، غدًا، قد تجعله يغيب عدة مباريات عن الميرنجي.



وأضافت أنه بعد مباراة ريال مدريد وسوسييداد سيكون هناك فترة راحة لمباريات المنتخب، التي ستعود بالنفع لدى الملكي من أجل عدم غيابه عن الكثير من المباريات حال تأكد إصابته.

