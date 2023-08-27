رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين من وفد الجامعة بحادث سوهاج

تابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة المصابين بحادث طريق سوهاج، بعد نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بعد تلقي الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى جامعة سوهاج، والذي تعرض يوم الخميس الماضي لحادث سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل مدينة سوهاج.



رافق رئيس جامعة المنصورة الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور مجدى بشير، نائب مدير مستشفى الطوارئ.

واطمأن رئيس الجامعة، على الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية الطبية والعناية التمريضية الكاملة، متمنيًا لهم أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وتفقد خلال الجولة بمستشفى الطوارئ عمليات تطوير الخدمات الطبية بوحدات الاستقبال أ & ب وكفاءة تشغيل أجهزة الأشعة بالاستقبال.