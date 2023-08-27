واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏83695مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83695) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(25924) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(859) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات دراجات نارية.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

1845) مخالفةالتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.