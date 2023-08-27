رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين: "بيركس والقروض يعززان دور القارة الإفريقية الجيوساسي"

أكدت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، أن الإعلان عن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، يعد نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبيرين في ظل التطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين



أوضحت رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين أن الآثار المحتملة لانضمام مصر إلى المجموعة الاقتصادية على الدين الخارجي لمصر وقدرتها على سداد القروض يعتبر هو الهدف الرئيسي من الانضمام لهذه المجموعة ومن السابق لأوانه تحديد موقف القروض وأعبائها والفترة الزمنية للتخلص من هذا الكابوس لأن هناك عوامل مهمة في هذه المعادلة للتخلص من القروض وأعبائها وهي:-

1. تدفقات رأس المال: التي قد تؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال الوافدة إلى مصر، وهو ما يعزز القدرة على سداد الديون والقروض مع ضرورة التعامل مع هذه التدفقات بحذر لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالديون الخارجية.

2. النمو الاقتصادي: والذي من الممكن أن يؤثر داخل المجموعة على نمو الاقتصاد الوطني للدول المنضمة حديثًا. إذا حققتْ مصر نموًا اقتصاديًا قويًا، قد يزيد من إيراداتها وبالتالي قدرتها على سداد القروض.

3. التجارة والصادرات: يمكن أن يزيد التعاون التجاري داخل المجموعة من حجم التبادل التجاري للدول المنضمة، وبالتالي قد يزيد من إيراداتها من الصادرات، وهذا يمكن أن يسهم في تحسين القدرة على سداد القروض.

أضافت “علام”: “من الواجب على رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة أن يبطلوا المزيد من الجهد ليوازي الجهود السياسية والدبلوماسية بالانضمام لمجموعة البريكس والتي أري فيها فرصة ذهبية في وقت مناسب جدًّا لإعادة هيكلة النظام العالمي وتحقيق التوازن الدولي في كل المعاملات”.