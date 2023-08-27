القاهرة للزيوت تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة المالية

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون الشركة الرائدة في مجال صناعة الزيوت والمسلي والمقيدة بالبورصة المصرية بكود "COSG" عن نجاح المرحلة الأولي من عملية الهيكلة المالية الخاصة بها بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال التي تمت العام الماضي حيث استطاعت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس نصف سنوي.

وأظهرت النتائج المالية والتشغيلية المدققة عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهية في 30 يونيو 2023عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 41,71 مليون جنيه ، مقابل خسائر قدرها 45,79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 470 مليون جنيه، مقابل 22,72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه صرح عمرو هيبة_ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية عبر كافة أنشطتها حيث استمرت عملية التطوير والتحسين في منتجات الشركة خاصة العلامة التجارية "قطفة ، عجب"بالإضافة إلى اكتمال الهيكل التنظيمي لجهاز المبيعات وتفعيل وكلاء لكافة أنحاء الجمهورية وهو ما ساعد في التواجد بشكل أكبر في مختلف متاجر التجزئة مما ساهم في زيادة الإقبال على منتجات الشركة من قبل المستهلكين .

وأشار عمرو إلي أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة توسيع مزيج المنتجات التي تقوم بإنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرية من الزيوت والمسلي بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بعملية إعادة تقييم الأصول الثابتة في يونيه الماضي أوضح هيبة أن ذلك جاء للتوافق مع التعديلات التي تم إدخالها على معايير المحاسبة المصرية حيث تم تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لتكون بالقيمة السوقية العادلة بدلاً من القيمة الدفترية ، حيث تسمح هذه المعايير بإعادة تقييم الأصول أسوة بما هو موجود عالميا وبما يتيح ظهور قوائم مالية بالشركات بصورتها الحقيقة وإظهار الأصول كما يجب أن تكون، مشيراً إلي أنه تم التعاقد مع شركة يونسبكت وهى بيت خبرة مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بعملية التقييم ، موضحاً أنه نتج عن ذلك فائض إعادة تقييم أصول بمبلغ 403,5 مليون جنيه، مما أدى إلى تعظيم حقوق الملكية بمبلغ 379,28 مليون جنيه.

وأشار إلى أن عملية إعادة التقييم أدت إلي تعظيم حقوق المساهمين وهو ما سينعكس علي القيمة السوقية للشركة ككل وانتهاء بند الخسائر المرحلة من القوائم المالية للشركة بشكل يسهم في تحسين الملاءة المالية للشركة ويساعدها علي المزيد من التطور.