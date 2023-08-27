"البنت الفرسة".. سعد الصغير يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

طرح المطرب سعد الصغير، أغنيته الجديدة بعنوان “البنت الفرسة” على قناته على "يوتيوب" وكل المنصات الإلكترونية، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان رائد المصرى وياسر عمران.

زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها فى غرفة النوم بدون علمها

وكانت اتهمت هدير محمد- 34 سنه- ممثلة زوجها سعد محمود حنفي والشهير بـ سعد الصغير- مطرب شعبي- في بلاغ رسمي بتصوريها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها ،وطلبت اثبات الحالة في محضر رسمي، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي المقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم بلاغا من الممثلة «هدير» التي حضرت إلى القسم وطلبت اثبات الحالة، حيث اكدت انها تقيم بمنطقة حدائق الاهرام، وانها اكتشفت أن زوجها «سعد الصغير» يام بتركيب كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وعلي الفور تم اخطار العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، وتم احالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل سعد الصغير في واقعة اتهام السيدة هدير محمد صاحبة الـ 34 سنة - زوجة المطرب سعد محمود حنفي - والشهير بـ سعد الصغير بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

وكان شارك المطرب سعد الصغير فى انتخابات نقابة الموسيقيين، حيث تنافس فيها 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

وكانت وجهت زوجة سعد الصغير رسالة غامضة له من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت برلنتي عامر قائلة: “أقسم بالله ما هسيب حقي وفلوسي يا حرامي”.

من ناحية أخرى فقد كشفت رانيا صالح مفاجآت كثيرة وعدة حقائق عن طليقها سعد الصغير، وكان هذا بعد غيابها عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه من فترة سابقة لتقوم بكشف فضائحه.

وقد قالت رانيا صالح: إن سعد الصغير يخاف من زوجته برلنتي بصورة غريبة، منوهة إلى أن هناك تهديدات وصلت إليها تفيد عدم حضور المؤتمر وإلا سيتم خطف ابنها.