سجل المواجهات بين ماينز وانتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

في اطار مباريات الجولة الثانية للدوري الألماني يستضيف فريق ماينز على ملعبه منافسة انتراخت فرانكفورت في واحدة من المباريات الهامة في هذه الجولة .

يدخل ماينز المباراة بعد خسارته لمباراة الجولة الاولى امام يونيون برلين بأربعة أهداف لهدف فيما اقتنص أنتراخت فرانكفورت فوزا صعبا بهدف مقابل لاشىء من فريق دار مشتاد .

سجل ماينز على ملعبه في الموسم الماضي يبدو متوازنا بستة انتصارات و ستة تعادلات و خمسة هزائم فيما كانت نتائج أنتراخت فرانكفورت خارج ملعبه أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبعة هزائم.

التقي ماينز مع انتراخت فرانكفورت عبر تاريخهما في الدوري الألماني في ٤٠ مباراة فاز ماينز في عشرة مباريات و تعادل الفريقين في ١٧ مباراة و فاز انتراخت فرانكفورت في ١٣ مباراة وسجل ماينز ٤٨ هدفا و انتراخت فرانكفورت ٥٥ هدف .

اما المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ماينز فتبلغ ٢٠ مباراة فاز ماينز في سبعة مباريات و تعادل الفريقين في ١١ مباراة و فاز أنتراخت فرانكفورت في مباراتين وسجل ماينز ٣٤ هدف و انتراخت فرانكفورت ٢٨ هدف .

وفيما يلي نستعرض سجل المواجهات المباشرة العشرة الأخيرة بين ماينز وانتراخت فرانكفورت في المسابقات الرسمية

٢ ديسمبر ٢٠١٩ ماينز - انتراخت فرانكفورت : ٢ / ١

٦ يونيو ٢٠٢٠ انتراخت فرانكفورت - ماينز : ٠ / ٢

٥ سبتمبر ٢٠٢٠ انتراخت فرانكفورت - ماينز ألغيت

٩ يناير ٢٠٢١ ماينز - انتراخت فرانكفورت : ٠ / ٢

٩ مايو ٢٠٢١ انتراخت فرانكفورت - ماينز : ١ / ١

١٨ ديسمبر ٢٠٢١ انتراخت فرانكفورت - ماينز : ١ / ٠

٢٧ يناير ٢٠٢٢ ماينز - انتراخت فرانكفورت: ٠ / ١

١٤ مايو ٢٠٢٢ ماينز - انتراخت فرانكفورت : ٢/ ٢

١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ماينز - انتراخت فرانكفورت : ١ / ١

١٣ مايو ٢٠٢٣ انتراخت فرانكفورت - ماينز : ٣ / ٠

