سد النهضة .. خبير يكشف اقتراب الانتهاء من الملء الرابع

"مصر تقترب من خط الشح المائي، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا، لذلك تعتمد الدولة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية" جزء من كلمة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال مؤتمر المياه في استكهولم بالسويد، يكشف مدى الخطر الذي يواجه مصر بسبب سد النهضة خاصة مع الملء الرابع.

اقتراب الانتهاء من التخزين الرابع فى سد النهضة:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثًا، لموقع سد النهضة، أظهر مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط، لافتًا إلى أنه يبدو المتبقى عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط، الذى يتضح أنه حوالى 620 - 621 مترًا فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات.

وتوقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه قريبًا جدًا خلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط، وقبل نهاية أغسطس الجارى بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالإضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3.

وأوضح شراقي، أن معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعى بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، سوف ينخفض الأيام القادمة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر.

كما توقع الدكتور عباس شراقي، استقبال الأشقاء فى السودان مياه الفيضان لأول مرة هذا العام، بعد تأخير دام شهرين كاملين.

انطلاق مفاوضات سد النهضة بالقاهرة:

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣، عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددًا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.