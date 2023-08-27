القبض على المتهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب علي يد أحد جيرانه بعيار ناري

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي أحد المتهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب علي يد أحد جيراته بعيار ناري في مشاجرة نشبت بينهم في الساعات الأولي من صباح أمس السبت.

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب يدعي إسلام.م في العشرينات من العمر بطلق ناري وشقيقه محمود بمنطقة العالي التابعة لقرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء هشام مروان بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلي مكان الحادث وتبين مصرع الشاب الأول متأثراً باصابته بطلق ناري في الرقبة فيما نقل شقيقه الأصغر إلي مجمع الإسماعيلية مصاباً بطلق في قدمه.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء محمود مأمون وأحمد عوض الله معاونو مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة وبمتابعة تحركاتهم ألقت القبض علي المتهم الأول وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

خلافات سابقة وراء الواقعة

وأشارت تحريات المباحث الجنائية الي وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه تسببت في تجدد الخلاف بينهما يوم الواقعة استخدم فيها الطرف الثاني أسلحة نارية أودت بحياة المجني عليه.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ علي جثمان المجني عليه في مشرحة المستشفي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وارفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.