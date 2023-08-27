فخر الدين بن يوسف : استجبت سريعًا لعرض المصري

عبر التونسي فخر الدين بن يوسف المنتقل حديثًا إلى صفوف المصري البورسعيدي عن سعادته بتلك الخطوة متمنيًا تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في مشاركته مع الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.





وقال المهاجم الدولي التونسي خلال تصريحات إعلامية للنادي البورسعيدي "سعيد للغاية بوجودي هنا، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير، وأرجو أن تعود الجماهير المصرية للملاعب كما كانت من قبل".

وأضاف خلال تصريحاته : استجبت للعرض المقدم من النادي البورسعيدي في يومين فقط ، ووجود الجمهور في ظهر اللاعبين أمر جيد، نتمنى أن نسعدهم بالأداء والنتائج في الموسم المقبل، وهم يعرفون ما لهم وما عليهم، وتلقيت اتصالات من عدة أندية لكن بعد وصول عرض رسمي من المصري لم أستغرق وقتا طويلا وحضرت بعد يومين فقط لإتمام الأمر".

وواصل خلال تصريحاته : لاعبو فريف المصري الجدد جميعهم لهم قيمة كبيرة، فضلا عن الموجودين في الفريق الذين قدموا أداء مميزا في الموسم الماضي، في الدوري المصري يجب أن تحسب لكل المباريات، ويجب التركيز أمام الفرق الكبيرة وغيرها.

واختتم : المدير الفني أيضا من بين الأفضل في مصر، وهدفنا تقديم موسم يليق بأسماء اللاعبين الموجودين واسم المصري

معسكر المصري ..

وينتظم فريق المصري البورسعيدي حاليًا في معسكر تحضيري بدولة المغرب استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادًا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق والذي سيستمر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من أـمس السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل

وتضم البعثة 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.