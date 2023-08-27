خبير تحكيمي يفتح النار على اتحاد الكرة لهذا السبب

فتح توفيق السيد، عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق، النار على اتحاد الجبلاية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال توفيق، إن وجود فيتور ميلو بيريرا، رئيس اللجنة الحالي، الموسم المقبل سيسبب كارثة خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق، فى تصريحات تليفزيونية: وجود بيريرا الموسم المقبل سيسبب كوارث للكرة المصرية لأن الدوري المصري الموسم الجديد صعب للغاية، ويحتاج لعمل كبير فى المنظومة التحكيمية.

وأضاف: حرام المقابل المالي الذي يحصل عليه بيريرا، وهو ليس من الأساس محاضرا معتمدا من فيفا عكس عصام عبد الفتاح، مشيرًا إلى أن عصام عبد الفتاح فترته كانت أفضل، وهو محاضر بالفعل من فيفا عكس فيتور ميلو بيريرا، ولكن أختلف معه أن التحكيم المصري الفترة الحالية مثل فترة كلاتنبرج، بالعكس الفترة الحالية أفضل.