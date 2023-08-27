محمد إمام في لوكيشن "علام عام" بدلًا من "الأستاذ" مع شريف عرفة

يصور الفنان محمد إمام حاليًا مشاهده فى فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "علام عام" الذي تم تغييره بعدما كان اسمه "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

وكان حرص النجم محمد إمام، على مشاركة جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك لحظة إعلان انتهاء تصوير فيلم "أبونسب".

علام عام

كتب محمد إمام تعليقًا على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم، ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه فى الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللى هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، أبونسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

تجرى الشركة المنتجة حاليًا تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض، إذْ دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزاً فى السينمات فى أى وقت.

وكان استمتع الفنان محمد إمام بإجازته في الساحل الشمالي بعد انتهاء تصوير فيلمة الجديد "أبونسب" الذي استمر تصويره شهور عدة، ليبدأ بعدها إمام في تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة بعد الانتهاء من التحضيرات، والإجازة القصيرة التي منحها إمام لنفسه.

محمد إمام وعمرو دياب



ونشر محمد إمام عبر حسابة الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جديدة له من الساحل الشمالي تجمعه بالهضبة عمرو دياب، معلقًا عليها بقلب.

محمد إمام

وكان ظهر أبطال العمل من داخل كواليس تصوير الفيلم وهم في حمام السباحة وجمعت الصور كلا من النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، والفنان محمد ثروت.

أسرة أبو نسب



وكان شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبونسب" المقرر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد إمام "بكرش":

إذْ ظهر النجم محمد إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلًا: "استنوا فورمة فيلم أبونسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات".

الفنان محمد إمام

أبطال أبونسب:

يشارك في بطولة فيلم أبونسب برفقة النجم محمد إمام والذي يجسد خلال الفيلم شخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددًا من المشكلات الاجتماعية في حياته، عدد من النجوم وهم كل من: النجمة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة لايف كوتش، النجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام، الفنان علاء مرسي، الفنان محمد لطفي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

آخر أعمال محمد إمام:

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.