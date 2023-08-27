رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب

أجري الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل الجامعة لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دوواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والأستاذ محمود صبرة مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وجَّه رئيس الجامعة خلال جولته، بتذليل العقبات كافة أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير وسائل الراحة كافة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتخصيص مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل المعاملات المالية كافة أمام الطلاب تيسيرًا عليهم.

قام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

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