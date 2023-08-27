تدريب صغار مستثمري قنا حول مخاطر الائتمان

شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، في فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة بمحافظة قنا، والذي تنظمه شركة ضمان مخاطر الائتمان بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.

موضوع البرنامج التدريبي

وأكد نائب محافظ قنا، أن البرنامج يستهدف تدريب الإدارة العليا والمتوسطة بالمصانع علي مدار يومين لمدة 15 ساعة علي 4 محاور رئيسة هي ( التسويق - الإدارة - الحسابات - المخاطر) لتنمية مهارات وإمكانيات أصحاب الأعمال وتمكينهم من الاستمرار والنمو بأعمالهم من خلال تقديم الدعم الفني أو الاستشارات الإدارية وغيرها من الخدمات المكملة والمناسبة لطبيعة العمل وذلك من أجل خلق المزيد من فرص العمل في مجال الصناعة.

ما هي ضمان مخاطر الائتمان؟

وشركة ضمان مخاطر الائتمان تقدم تسهيل الإجراءات اللازمة للبنوك، بجانب تشجيع البنوك على التخفيف لعملائها ومد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات السماح الطويلة كنوع من التيسير لدفع عجلة العمل وتيسير التمويل، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة المتوقعة والقائمة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير، وفضلا عن انها الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر له.

حضر التدريب نجلا بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان وهشام حلاوة الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية بشركة ضمان مخاطر الائتمان وحسام مهنا رئيس وحدة العمليات.



