تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة شيفيلد.. جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة

أستقر الإسباني بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام شيفيلد

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، جوسكو جفارديول، ناثان أكي، كايل ووكر.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كوفاسيتش.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، ألفاريز.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز أمام شيفيلد يونايتد، ومن أجل تصدر المسابقة من بداية الموسم.

فيما يرغب شيفيلد يونايتد في إحداث مفاجئة من خلال الفوز على السيتزين، والحاصل على لقب المسابقة خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في الرابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يستضيفها ملعب برامول لين.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 TRK، وbeIN Sports 1 HD Premium.