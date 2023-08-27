فعاليات وأخبار الكنائس فى أسبوع

الكنيسة فى رحاب «أم النور» بمناسبة عيد إصعاد جسد العذراء

شهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، احتفالات روحية كبيرة وتوافد الآلاف للمشاركة فى الزفة الروحية التى ترأسها الكهنة والآباء الأساقفة فى مقدمة الموكب الذى طاف فناء وجنبات الكنيسة حاملين أيقونات «أم النور» ومتباركين بصلاتها وشفاعتها.

تعيد الأقباط عقب انتهاء فترة صوم العذراء الذى استغرق 15 يومًا، ذكرى صعود جسد البتول إلى السماء فى واقعة وحدث تاريخى شهده القديس توما الرسول حين عاد من الهند الذى ذهب إليها حتى يُكرز فيها المسيحية، وبات يبحث عن موضع جثمان والدة المسيح فلم يجدها ولم يكل حتى رأى لحظة الصعود نحو السماء فطمأن قومها ونذروا حينها 16 مسرى للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة.

رئيس الإنجيلية يشهد احتفالات «مدارس الأحد» ورسامة قساوسة جدد بالمنيا

شهد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، نشاطًا مكثفًا فى محافظة المنيا على مدار يومين متواصلين تخللا تكريم المرحلة الإعدادية و«خدمة مدارس الأحد» بمجمع الكنائس التابعة بالمحافظة، ورسامة آباء قساوسة جدد.

وشارك «زكي» يوم الجمعة الماضية، في مراسم الاحتفال بخدمة «مدارس الأحد» للمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلى، وقام بتوزيع الهدايا للمكرمين، بحضور القس إيهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الانجيلى، والقس عصام عطية، والقس كمال رشدى الراعى، رعاة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلى، والمهندس أيمن أنور نائب رئيس لجنة التربية، فضلًا عن حضور عدد كبير من قيادات مجمع مشيخة بالمحافظة.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية، عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلى والاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعى مدارس الأحد وإعدادى.

وأكد على اعتزازه بخدمة مدارس الأحد والأنشطة فيها، قائلًا:« فخور بتواجدى اليوم، وأسعد أيام حياتى وأنا أشارك أبنائى وأحبائى خدمة مدارس الأحد».

وفى المساء، شهد رئيس الطائفة رسامة عدد من الشيوخ والآباء القساوسة لخدمة ورعاية أبناء الإنجيلية بنواى فى محافظة المنيا.

«نسير معًا».. مبادرة تجمع الرهبنة الفرنسيسكانية وخريجى الأزهر

تُطلق الرهبنة الفرنسيسكانية، بالتعاون مع كل من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، جهاز شؤون البيئة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية، مبادرة «نسير معًا» بكنيسة سان ميشيل فى الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر المقبل.

يتخلل اللقاء الذي يأتى ضمن فعاليات مؤتمر الشباب والوعى البيئى، عدة محاضرات ولقاءات تتناول فيها موضوعات حول التغيرات المناخية والعناية الطبية، ومناقشة المصير المشترك الناتج عما يشهده الكوكب من تغيرات مناخية كبيرة ومؤثرة، بمشاركة رهبنة الاخوة الأصاغر – إقليم العائلة المقدسة فى مصر.

ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر مناقشات حول الأسباب البيئية التى وصل إليها الكوكب، فضلًا عن وضع حلول من أجل العناية بالبيئية والحفاظ على الطبيعة.

يأتى هذا المؤتمر ضمن النشاط الفرنسيسكانى فى مصر والتى تسعى منذ نشأتها على ترسيخ الوعى والتعامل مع الأزمات الطارئة، فى إطار دورها الرعوى والتنموى إلى جانب الدور الروحى والإيمانى.