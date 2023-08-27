الرياضة السعودية تُعلن مجلس الشباب المؤقت لحين انعقاد العمومية

قامت وزارة الرياضة السعودية بإصدار قرارًا خلال الساعات القليلة الماضية، بحل مجلس إدارة الشباب السعودي، ليصبح النادي بدون مجلس إدارة خلال الفترة الحالية.

وكشفت الوزارة عن أن قرار حل مجلس الإدراة جاء بناءًا على المحضر الخاص باجتماع المجلس، والذي انعقد بتاريخ 25 أغسطس من العام الجاري، بعد استقال 4 من أعضاء المجلس.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار المجلس المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، جاء بعد الاستناد على الفقرة 7 من المادة 36 من لائحة الأندية الرياضية الأساسية.

كما كلفت وزارة الرياضة السعودية خليف بن عبدالله الهويشان ليصبح مسؤولًا عن تسيير أعمال النادي حتى أقرب موعد لإجراء انتخابات من خلال عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، بالاستناد للفقرة 10 من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية السعودية.

وأشارت الوزارةإلى أن موعد إجراء انتخابات، حيث سيكون الأحد الموافق 10 سبتمبر من العام الجاري موعدًا لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد للنادي يتكون من رئيس وأعضاء.

ويستمر الشباب في البحث عن عقد صفقات قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الحالي، بعد التدعيمات الكبيرة والمميزة للأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

حيث وافق جناح إيفرتون الإنجليزي الجامايكي ديماراي جراي، على اللعب ضمن صفوف الليوث الموسم الحالي، بعد فشل انتقال أحمد السيد زيزو، جناح الزمالك للشباب.

الجدير بالذكر أن أحمد السيد زيزو، جناح الفريق الأول للزمالك المصري، قد تعثرت مفاوضات انتقاله للشباب، وذلك بسبب تمسك الفارس الأبيض بخدماته خلال الموسم الجديد.