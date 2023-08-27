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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 11 شخصًا في سير بأسيوط

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أُصيب 11 شخصًا في حادث مروري وقع في منطقة أسيوط، مما استدعى تدخل سريع من فرق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعي

توجهت على الفور سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وفحص حالاتهم الصحية. تبيّن أن 11 شخصًا أصيبوا جميعًا بجروح وإصابات متفاوتة. بعد ذلك، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ إنه تم تلقي بلاغ عن وقوع حادث مروري مروع في اسيوط اصيب فية 11 شخصاً مصاباً. وتم تنشيط فرق الإسعاف التابعة للهيئة وعددها 9 سيارات اسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث في زمن قياسي يبلغ 6 دقائق من تلقي أول إستغاثة هاتفية على خط الاسعاف الساخن 123.

وأفادت الهيئة أن فريق الإسعاف اكتشف أحد المصابين عالقاً بين حطام سيارة، حيث كانت قدماه عالقتين بسبب شدة الحادث. تعرض المصاب أيضاً لنزيف وكانت حالته حرجة، مما دفع فريق الإسعاف لملازمته والشروع في تقديم الرعاية اللازمة له. تم تثبيت حالته وتقديم التشخيص المبدئي والإسعاف اللازم لتجنب تدهور حالته.

وأضافت الهيئة أنه تم استدعاء رجال الدفاع المدني لمساعدة في إخراج المصاب من بين حطام السيارة. وبعد إخراجه بنجاح، اسرع فريق الإسعاف بنقله إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي العلاج اللازم والرعاية المتخصصة.

وقدمت الهيئة الشكر لفرق الإسعاف التابعة لها على الاستجابة السريعة والفعالة في إجلاء مصابي الحادث. كما قدمت الشكر لأحمد حسن عبد العزيز ومحمد عنتر على تفانيهم وملازمتهم للمصاب وتقديم الإسعاف له بين الحطام. تأكدت الهيئة من أن تلك الأفراد قاموا بواجبهم المهني على أكمل وجه وقدموا الرعاية الطبية المناسبة للحالة الطارئة، مما ساهم في زيادة فرص إنقاذ حياة المصاب واستعادته لحالته الصحية

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة قد باشرت التحقيق في أسباب وملابسات الحادث. يُعتقد أن اهتزازات الطريق ووجود حفر على الطريق قد تكون سببًا في وقوع هذا الحادث. وسيتم أخذ شهادات الشهود وفحص الكاميرات المرورية لتحديد ما حدث بالضبط.

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