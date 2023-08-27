الشيف جعفر نابلسي يقدم نصائح لاختيار المطعم الجيد

قدم الشيف جعفر نابلسي، عدد من النصائح لاختيار المطعم الجيد أو المناسب، خاصة في ظل انتشار العديد من المطاعم وتنوعها، الأمر الذي يجعل الفرد في حيرة من أمره.

وأكد جعفر نابلسي، على ضرورة إجراء بحث مسبق عن المطاعم المتاحة في المنطقة التي ترغب في تناول وجبتك فيها، حيث يمكنك الاستعانة بمحركات البحث عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة للحصول على قائمة المطاعم وتقييمات العملاء السابقين.

وتابع جعفر نابلسي: "تحقق من قائمة المطعم وتحقق مما إذا كانت تحتوي على الأطباق التي تفضلها أو تود تجربتها، وقد ترغب أيضًا في معرفة ما إذا كان المطعم متخصصًا في نوع معين من المأكولات".

أردف جعفر نابلسي: "تأكد من أن المطعم يستخدم مكونات طازجة وعالية الجودة في طهي الطعام ويمكنك الاطلاع على موقع المطعم أو الاستفسار عن مصادرهم للمكونات للتأكد من جودتها".

شدد الشيف جعفر نابلسي، على ضرورة التحقق من نظافة المطعم ومدى اتباعه لمعايير صحة وسلامة الغذاء، وقراءة تقارير الصحة المتاحة للمطعم قد تكون مفيدة في هذا الصدد، فضلا عن قراءة أراء العملاء السابقين عن المطعم، حيث يمكنك العثور على تعليقات وتقييمات على مواقع مثل طريقة طعام أو يلبي أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.