ضبط 312 قضية مُخدرات و195 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(312) قضية مخدرات ، (195) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83911) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (312) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (357) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (146,361 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (139,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,374 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,160كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,505 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,358 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,295 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (680 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (596 جرام).

عدد (2546) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (195 قطعة سلاح نارى بحوزة 146 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(27) بندقية آلية .

(30) بندقية خرطوش .

(9) طبنجات.

(129) فرد محلى .

(805) طلقة مختلفة الأعيرة .

(30) خزينة متنوعة .

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

(215) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (83911) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(352) حكم جناية.

(25442) حكم حبس جزئى.

(4656) حكم حبس مستأنف.

(42212) حكم غرامة.

(11249) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(3) تشكيلات عصابية ، ضموا (12) متهم ، إرتكبوا (12) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (291) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22713) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.