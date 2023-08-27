القبض على مُتهم بتصنيع وبيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على 21 قطعة سلاح نارى (2 بندقيةآلية –2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة –15 فرد - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة –أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية–أجزاء من أسلحة نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.