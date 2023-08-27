راموس على أبواب الاتحاد السعودي

اقترب سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتهي تعاقده مع ناديه ٣٠ يونيو الماضي، دون أن يوقع حتى الآن على عقود انضمام لأي ناد جديد.

وأشارت تقارير قطرية إلى أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات متقدمة مع المدافع الإسباني للظفر بخدماته قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد صرف النادي السعودي النظر عن التعاقد مع جوستافو جوميز مدافع فريق بالميراس البرازيلي، بالإضافة إلى الاحتياج الفني لراموس في ظل غياب احمد حجازي بداعي الإصابة.

وواصلت، راموس بالفعل أبدى ترحيبه بالعرض السعودي ومن المنتظر وضع الترتيبات النهائية بشأن إتمام الصفقة الساعات القليلة المقبلة.

وغير المدافع الدولي الإسباني وجهته، بعدما كان قريباً للغاية الأيام الماضية من الانتقال إلى الدوري التركي.

انتقال صلاح المحتمل إلى السعودية..

على صعيد متصل تحدث جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، عن وجود تفكي حالي جاد داخل مجلس إدارة ليفربول من الاستفادة من رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الريدز وتواجد امتيازات مالية عدة حال رحيله.

وشدد كاراجر في تصريحات تلفزيونية انجليزية الساعات الأخيرة، على أن إدارة الري أصبحت تُفكر في رحيل الدولي المصري، في حالة وصل العرض المالي لـ 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أن المقابل المادي المطلوب في بيع صلاحإلى الدوري السودي "150 مليون"، سيجعل الصفقة تأخذ منعطف الفشل، خاصة مع تقدم اللاعب في العمر.

وأشار في تصريحاته إلى أن العرض المُقدم من الفريق السعودي، والمُقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني وقابل للزيادة أيضا لا ينبغي مناقشته نظراً للاستفادة المالية الكبرى.

ونجحت إدارة اتحاد جدة في الحصول على موافقة نهائية من محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي، بعد الإغراءات الكبيرة التي وُعد بها اللاعب من قبل إدارة اتحاد جدة، كذلك الامتيازات المالية للنادي الإنجليزي، وحصول ليفربول على ما يقارب ١٠٠ مليون يورو نظير منح صلاح الضوء الأخضر للرحيل.