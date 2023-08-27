حبس المتهمين في محاولة السطو المسلح على محل مصوغات

أصدرت النيابة العامة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية قرراً بحبس المتهمين فى محاولة السطو المسلح على محل مصوغات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق.

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ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب فى تحديد هوية المتهم الثانى فى واقعة السطو المسلح على محل مصوغات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية كما تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد احبطت بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية والقبض على احد المتهمين وكان يرتدي نقاب ومتنكر فى زى سيدة .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من "فاطمة. ع.ال"52 عام مسؤلة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز مفاده أنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسؤلة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية"توك توك" ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنها استغاثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.