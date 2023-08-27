ثقافة المنيا تناقش كيفية إستغلال وقت الفراغ بديرمواس
تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل .
حيث أقام بيت ثقافة ديرمواس جنوب المنيا ، يوم ثقافى فنى ، بمركز شباب تانوف ، وذلك ضمن برنامج ثقافتنا فى اجازتنا ، والذى تضمن إقامة معرض كتاب لمنفذ بيع الكتب ، ويتضمن العديد من إصدارات الهيئة ، وتنوعت عناوين الكتب مابين الأدب والفلسفة والشعر ، وغيرها من المجلات من اشراف علي عبد العال ، وورشة رسم حر للأطفال ، وقدمت هاجر محمد نبذة عن كيفية التعبير عن ما يدور حولنا بالرسم والتلوين ، وماهر الألوان الأساسية وكيفية توظيف اللون فى العمل الفنى .
كما تم عقد لقاء حواري حول كيفية استغلال وقت الفراغ ، أداره حماده محمد وتناول فيه ظاهرة وقت الفراغ لدى الشباب، و هو الوقت الذي يزيد عن حاجة العمل الذي يقوم به الفرد ، بهدف كسب العيش ومن طرق استغلال وقت الفراغ لدى الشباب ، ممارسة الألعاب الذكية تعمل هذه الألعاب الذكية ، و التي لها هدف تعليمي على تطوير الإمكانيات الإبداعية لدى الشباب، و ممارسة الهوايات يمكن قضاء وقت الفراغ في ممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية التي تقوي الجسد .
وكذلك القراءة والإطلاع، وأيضا الأعمال التطوعية ورفع الروح المعنوية لمثل هذه الفئات، و القيام برحلات مع الأقارب والأصدقاء للإستمتاع وقضاء أوقات جميلة معهم ، وأيضا من طرق استغلال وقت الفراغ لدى الشباب تعلم صناعة أشياء يدوية مثل تعليم نسيج الصوف أو الكروشيه و الاكسسوارات وتعلم الخياطة، ومشاهدة البرامج المفيدة التي يستفيد منها ولا تعتبر مضيعة للوقت.