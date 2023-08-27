هاري كين: توخيل ورومينيجه سبب رئيسي في قدومي لـ بايرن ميونخ

كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أن الثنائي الأسطورة كارل هاينز رومينيجه والمدرب توماس توخيل، يعدان سببًا رئيسيًا في الانضمام للبفاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المفاوضات المكثفة من قبل إدارة النادي الألماني مع توتنهام الإنجليزي.

تصريحات هاري كين

تحدث هاري كين خلال حوار أجراه مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث قال: "من المميز بالنسبة لي أن أخوض هذه التجربة، بعد شعوري بأن الوقت حان لاتخاذ خطوة متقدمة في مسيرتي".

وأكد المهاجم الإنجليزي أن الثنائي كارل هاينز رومينيجه، أسطورة البفاري، والمدرب توماس توخيل، يعدان سببًا مباشرًا في القدوم للفريق الألماني.

بينما تحدث عن كيفية إقناعه، فقال: "توخيل كان يريد إطلاعي على بعض الأمور في البداية، كما كان مهتمًا بضرورة إبلاغي برغبته في جلبي إلى بايرن، لكنه في نفس الاجتماع انخرط في تفاصيل دقيقة".

وأضاف: "المدرب الألماني قام بإطلاعي على أفكاره وكيفية رؤيته لي في الفريق، وأكد لي أنه يريد منحي فرصة اللعب كرأس حربة صريح، بعيدا عما اعتدت عليه في توتنهام".

وعن العلاقة التي تجمعه توماس توخيل، قال: "المدرب الألماني يطلعك بشكل منفتح على أفكاره، ويريد منك الشيء ذاته، لهذا انسجمت معه إنسانيا وكلاعب أيضا من البداية".

بينما تطرق للحديث عن دور رومينيجه، فقال: "تحدثمعي عن طبيعة النادي وكيف تمضي الأمور به، ومدى أهمية الجماهير بالنسبة للفريق، وأكد لي أن النادي كالعائلة، وتكون الجماهير قريبة للغاية من اللاعبين".

وأختتم هاري كين حواره مع الصحيفة الألمانية، فقال: "بالتأكيد هذه هي العقلية هنا في بايرن ميونخ، كما لا يوجد سوى طريق واحد في الفاري، وهو الانتصار، وهو ما شرحه لي رومينيجه بشكل مفصل، وهذا ما يجعلك لاعبا أفضل ويساعدك على التطور".