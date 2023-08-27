شعبية ملوى تختتم فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا" بدمياط الجديدة

اختتمت فرقة ملوى للفنون الشعبية بفرع ثقافة المنيا ، العروضن الصيفية ، أمام جماهير دمياط الجديدة، بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى.

حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية ، التابعة لفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، والحاصلة على العديد من الجوائز الدولية والمحلية ، عروض فنية تفاعل معها وأشاد بها الحضور بشكل كبير ، والتي قدمت عروض فنية من الفلكلور والتراث الصعيدي منها "التحطيب، التنورة، العصايا ، الذكر، القصب، خطوة يا ابو الحسن، أمان يا مراكبى" والفرقة من تدريب الفنان محمد شحاتة .

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة ، والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.