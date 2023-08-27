الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شعبية ملوى تختتم فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا" بدمياط الجديدة

عروض فرقة ملوي للفنون
عروض فرقة ملوي للفنون الشعبية بدمياط

اختتمت فرقة ملوى للفنون الشعبية بفرع ثقافة المنيا ، العروضن الصيفية ،  أمام جماهير دمياط الجديدة، بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية، وذلك ضمن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى.

 

حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية ، التابعة لفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة  رانيا عليوة ، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، والحاصلة على العديد من الجوائز الدولية والمحلية ، عروض فنية تفاعل معها وأشاد بها الحضور بشكل كبير ، والتي قدمت عروض فنية من الفلكلور والتراث الصعيدي  منها "التحطيب، التنورة، العصايا ، الذكر، القصب، خطوة يا ابو الحسن، أمان يا مراكبى" والفرقة من تدريب الفنان محمد شحاتة .

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة ، والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.