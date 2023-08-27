أمن أسيوط يضبط 32 قطعة سلاح ناري و 5 قضايا تجارة مخدرات

ضبطت قوات الأمن في مديرية أمن أسيوط عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية، حيث تم ضبط 32 قطعة من الأسلحة المختلفة. ووفقًا للتقارير، فإن الأسلحة المضبوطة تشمل 14 بندقية آلية و10 بنادق خرطوش، بالإضافة إلى 8 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة.

وتم ضبط هذه الأسلحة بحوزة 24 متهمًا، من بينهم 10 أشخاص يحملون معلومات جنائية. ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن هؤلاء المتهمين نشطون في التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية، ويشتبه في استخدامهم تلك الأسلحة في أنشطة إجرامية.

وبالإضافة إلى ضبط الأسلحة، تم الإبلاغ عن ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة. وتم العثور على كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، حيث اتضح أن 4 منهم يمتلكون سجلات جنائية سابقة. يشتبه في تورطهم في تجارة غير قانونية للمخدرات واستخدامها في الأنشطة الإجرامية.

تأتي هذه الضبوطات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الأمن لحفظ الأمن والنظام في المدينة. وتأتي في إطار حملات مكثفة تستهدف القضاء على الجريمة والتجارة غير الشرعية وضبط المخدرات.

كما قامت قوات الأمن بتنفيذ عددًا كبيرًا من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 568 حكمًا قضائيًا متنوعًا. ويشير هذا إلى التزام السلطات بفرض القانون وتطبيق العدالة، والعمل على منع الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.

تسعى السلطات المحلية في أسيوط إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك من خلال استهداف المجرمين وضبط الأسلحة غير الشرعية والمخدرات. وتؤكد السلطات على استمرار القوات الأمنية في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والسلام في المدينة.