حنان مطاوع تتألق بجمبسوت أنيق محتشم

تعد النجمة حنان مطاوع من أبرز نجمات الفن أناقة ورقي، تنجذب للأزياء الراقية التى تميز إطلالتها باحتشام ورقي في أعين متابعيها وجمهورها.

حنان مطاوع تمزج بين البساطة والاحتشام

وظهرت حنان مطاوع في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت جمبسوت راقي التصميم صمم من قماش ناعم باللون الأصفر الكناري ونسقت تحته تي شيرت أبيض اللون لتتألق باحتشام وأناقة.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان لترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

حنان مطاوع

حنان مطاوع (23 فبراير 1979 -)، ممثلة مصرية

عن حياتها

هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.

حياتها الأسرية

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا