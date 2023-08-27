الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمستشفيات جامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط في مصر عن تخصيص عيادة جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية المتعلقة بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم. تقع العيادات في مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجوار التأمين الصحي. وستكون مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

قدّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التأكيد على اهتمام الجامعة بتقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتسهيل عملية التشخيص والعلاج. وأشار إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تسعى لاستقبال جميع الحالات دون قيود أو شروط.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن العيادة ستقوم بالكشف المبكر عن الأورام المستهدفة لدى المرضى وإجراء الأشعة والتحاليل المخبرية اللازمة وإحالتهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي، الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، أن إنشاء عيادة الكشف المبكر عن الأورام يأتي في إطار رغبة المستشفيات الجامعية في تقديم رعاية صحية مستمرة للمواطنين عبر مختلف الوسائل، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، والحد من ثقل الحياة وتحسينه بشكل مستمر. وأشار إلى أن التشخيص المبكر للأورام يعادل علاجاً قد يصل إلى 100%، في حالة تم التشخيص في مراحل مبكرة. بينما قد يؤدي التشخيص المتأخر إلى تفاقم المضاعفات وانتشار الورم وصعوبة علاجه طبيا.