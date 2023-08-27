ما مصير محتويات مقبرة الأمير يوسف كمال فى الإمام الشافعي؟

منذ أن بدأت أعمال تحريك عمائر الدفن الكائنة بمنطقة صحراء المماليك أو قرافة الإمام الشافعي فى القاهرة، ثارت مخاوف لدي المهتمين بتاريخ وأعمال الأمير المصري سليل أسرة محمد على باشا الكبير، الرحاّلة والفنان التشكيلي يوسف كمال مؤسس كلية الفنون الجميلة، من إزالة محتويات مقبرته التي تضم شواهد وتركبيات من الرخام الأبيض والكتابات المُذهبة لثلاثة من أفراد هذا الفرع من الأسرة العلويّة وهم الأمير أحمد باشا كمال ووزوجته الأميرة نازبرو ونجلهما الأمير يوسف كمال.

علمت »الوفد« إن الجهات المختصة التي توالي تحريك بعض عمائر الدفن؛ التي تتعارض مع مشروعات قومية بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بدأت اليوم الأحد، فكّ شواهد وتركيبات محتويات مقبرة الأمير يوسف كمال، التي تضم 3 شواهد، كذلك نقل الرفات الموجودة أسفل الشواهد.

قال مصدر ــ فضل عدم الإفصاح عنه نفسه، إن القرار بنقل محتويات مقبرة الأمير إلى موقع أخر سيتم الإعلان عنه قريبًا، وإن القرار بالنقل جاء بعد التأكد القيمة الكبيرة للشواهد فضلا عن الإسهامات الكبيرة لصاحب المقبرة الأمير يوسف كمال لصالح مصر.

الحملة الشعبية تطالب بنقل رفات الأمير إلى نجع حمادي

ودفعت الأنباء المتوالية إلى تحريك مقبرة الأمير، الحملة الشعبية المطالبة بفتح مُتحف نجع حمادي الإقليمي الكائن بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، شمال قنا، إلى إطلاق نداء للمسؤولين فى مايو الماضي،

جاء فيه .. تحث حملة افتحوا مُتحف نجع حمادي الإقليمي، السادة/ السيدات، المسؤولين المختصين، نقل تركبيات وشواهد قبور الأمير يوسف كمال وعائلته الكائنة بمقابر الإمام الشافعي بصحراء المماليك، إلى مجموعته المعمارية فى مدينة نجع حمادي شمال قنا، لتضاف كقطع متحفية فى حديقة المجموعة المعمارية المفتوحة جزئيًا للزيارة أمام المصريين والأجانب، أو بأحد ملحقاتها كضريح الشيخ عمران. وتأمل الحملة فى تدارك القيمة الفنية التي تضيفها هذه الشواهد والتركيبات لمجموعته فى نجع حمادي، كإضافة مميزة لمستقبل المجموعة المعمارية السياحي.

الموقع الذي طالبت الحملة بنقل رفات وشواهد قبر الامير إليه

والأمير يوسف كمال بن أحمد كمال باشا بن الأمير أحمد رفعت باشا بن إبراهيم باشا والي مصر، أقام يوسف كمال وهو من مشاهير أمراء الأسرة العلوية لنشاطه الفني والثقافي، مجموعة معمارية ضخمة بمدينة نجع حمادي لمتابعة أملاكه الزراعية الواسعة، وتُوفي الأمير فى النمسا، وأوصي بدفنه فى مصر.