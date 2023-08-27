محافظ أسيوط يتابع جهود تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة، من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة كافة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والكتب الدورية في هذا الشأن، وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.

أوضح المحافظ أنه سبق التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب المهمة).

فضلًا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها وأن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلاة مع استخدام لمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات.

في هذا السياق، قامت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والغنايم وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية، وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، إذْ استهدفت الحملات الكثير من الشوارع والمناطق بتلك المراكز تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق إلى جانب المرور على المحال التجارية، والتنبيه بتخفيف الإضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق، ترشيدًا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملًا باللوائح والقوانين.

محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء