استمرار أعمال تطوير المنشآت الصحية بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، استمرار أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

فى إطار رفع كفاءة المنشآت الصحية، إذْ أشار وكيل الوزارة، إلى أن استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 44%؛ ومستشفى بنى مزار المركزي، بتكلفة 376.2 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 55%، بالإضافة إلى استمرار أعمال الإحلال والإنشاء الجديد لعدد من المستشفيات، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة.

إذْ أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن استمرار أعمال الإحلال والتجديد، بمستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ77%؛ واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة، والتي ستخدم 640 ألف و963 نسمة، وبنسبة تنفيذ 30%؛ ومستشفى أبوقرقاص، والتي ستخدم 648 ألف و642 نسمة، وبنسبة تنفيذ 35%.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، إلى أنه تم استلام 26 وحدة صحية وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءتها، و5 وحدات صحية بقرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، (أبو خلقة- الوجاك - تل بنى عمران - جزيرة تل عمران - نزلة محمود).

و9 وحدات بقرى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا، تشمل: (الباجور – الساوي _ بنى وركان – قصر الرقيب- زاوية برمشا - منشأة حلفا- نزلة رمضان – الاقدام 5 –النصر 6) ، و3 وحدات بقرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، تشمل: ( نجع مركب- نزلة تنده - شرموخ)، و9 وحدات بقرى مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، تشمل: (ابيوها - السحالة- النويرات- الديابة - الفقاعى - زاوية حاتم - نزلة أسمنت - جوارجى- نزلة جريس) ، وجارٍ استمرار أعمال التطوير لباقى الوحدات.