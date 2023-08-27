24 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بقتل مسن روض الفرج

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، قرار بحجز محاكمة المتهمين بقتل مسن للإستيلاء على ثروته بروض الفرج لجلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واختلقت المتهمة الأولى حيلة ماكرة لقتل زوجها بمساعدة عشيقها للتخلص منه والفرار من يد رجال المباحث، حيث أدعت وفاة المجنى عليه بجرعة من عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها.

ولكن سرعان ما أكتشفت جهات التحقيق مع المتهمة كذبها، واعترفت بوجود اتفاق بينها عشيقها على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث.

وتابعت الزوجة أن عشيقها عقب وفاة زوجها، حضر إليها مقررًا لها أنها لابد وأن تغير ملابسها الحالية وارتداء بدلًا منها قميص نوم، وما أن وافقته طلب منها النوم بجوار المجني عليه المتوفى، وصورها بتلك الوضعية مقررا لها أنه حال حضور الإسعاف وأهلية المتوفى لابد وأن تقرر لهم أن المتوفى تناول عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها وعلى إثر ذلك توفي.

وقالت الزوجة المتهمة خلال التحقيقات، أنها ادعت أن المجني عليه توفي في أثناء جماعها عقب تناوله عقار الفياجرا وأن السند في ذلك الصور الفوتوغرافية المصورة بمعرفة المتهم الثاني، وأن تقرر أن المجني عليه كان يعتاد على تناول المهدئات والمنومات.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمون قتلوا مسن في منطقة روض الفرج، بسبب خلافات وسرق المتهمين محتويات الشقة، حتى يخيل إلى رجال المباحث أنها جريمة قتل بدافع السرقة.

عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.