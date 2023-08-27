الأحد 27 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بمدرسة «hst» للتكنولوجيا التطبيقية

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية للمعلمين.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وظائف خالية للمعلمين والإداريين بمدرسة hst  للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع  شركة hst  للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا بمحافظة القاهرة بمصر الجديدة.

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تدريب المعلمين بشكل تقني مستمر

قالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تدريب المعلمين بشكل تقني مستمر عالي الجـودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

ويستهدف الدتريب إتاحة فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز وأيضا حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء، مشيرة إلى تفاصيل الوظائف الثقافية الإدارية بالمدرسة.

https://tawzef.emis.gov.eg/

الوظائف الثقافية

- معلم لغة عربية.

- معلم رياضيات.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم تربية وطنية وفلسفة.

- معلم اقتصاد.

- معلم فيزياء.

- معلم تربية رياضية.

 اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ الإدارﻳﺔ

- ﻣﺴؤﻮل ﺟﻮدة.

- أخصائى اجتماعي.

- أخصائي نفسي.

- مسؤول شؤون طلبة.

- أمين توريدات ومخازن.

ويستمر التقديم حتى 31 أغسطس 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن باب التقديم متاح حتى 31 أغسطس 2023 ، حيث يقوم المتقدم بملء البيانات.

شروط الالتحاق

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

 

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