الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع مولدوفا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الأحد عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام مولدوفا بتعزيز المؤسسات الديمقراطية والإصلاحات القضائية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والأمن، واحترام حقوق الإنسان .

وأكد بلينكين أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة الشراكة وتعزيز التعاون مع مولدوفا من خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومولدوفا، وكذلك دعم مولدوفا في طريقها نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي .

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة بعثها بلينكين إلى مولدوفا بمناسبة عيد الاستقلال الوطني ومرور 32 عاما على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني .

كما توجه وزير الخارجية الأمريكي بالشكر إلى مولدوفا لدعمها الثابت لجارتها أوكرانيا في معالجة آثار الحرب الروسية، وأشاد بجهود شعب مولدوفا في الترحيب بمئات الآلاف من اللاجئين.