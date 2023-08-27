الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي بنى مزار

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة  بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،  بدءا من غدا  الأثنين 27 أغسطس 2023 ، قافلة طبية علاجية  بالمجان ، في قرية البهنسا، إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا .

وذلك على مدار يومين متتاليين 28 و 29 أغسطس الجارى، وفى اطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول  المصرية، في تقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية  اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا  .

 

واوضح  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان  تضم العديد من التخصصات منها ، "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين 

مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛  مشيرا  وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية  والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.