غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي بنى مزار

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بدءا من غدا الأثنين 27 أغسطس 2023 ، قافلة طبية علاجية بالمجان ، في قرية البهنسا، إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا .

وذلك على مدار يومين متتاليين 28 و 29 أغسطس الجارى، وفى اطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول المصرية، في تقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان تضم العديد من التخصصات منها ، "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين

مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.