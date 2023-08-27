وزارة الرياضة السعودية تعلن حل مجلس الشباب

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأحد ، حل مجلس إدارة نادي الشباب وتعيين مجلس آخر لتيسير الأعمال بشكل مؤقت ،وذلك استنادا للقوانين الرياضية في هذا الصدد.

واصدرت وزارة الرياضة بيانا رسمياً لإيضاح تفاصيل القرار كالتالي..

بناءً على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة الشباب، المنعقد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2023، من استقالة 4 من الأعضاء، فقد أصدرت وزارة الرياضة قرارا يقضي، بما يلي:

أولاً: حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استنادا إلى الفقرة (7) من المادة (36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ثانيا: تكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادا إلى الفقرة (10) من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر المقبل موعد فتح باب الترشح لانتخابات نادي الشباب.

صلاح واتحاد جدة..

على صعيد آخر أصبح ملف الانتقال المحتمل للنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي شاهدا على تطورات مفاجئة كشف عنها برنامج الديوانية السعودي في حلقتهأمس السبت.

وقال مقدم برنامج الديوانية عبر قنوات السعودية الرياضية الساعات الأخيرة: " مصادر البرنامج أكدت أن محمد صلاح سيخوض أخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بعدها سيتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه الرسمي لنادي الاتحاد ".

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.