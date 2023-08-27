رواتب التمريض الأجانب بالسعودية

يتواجد بالسعودية الكثير من الممرضين الذين يعملون في المجال الطبي وهو من خارج البلاد، ووفق وزارة الصحة فأن الراتب يبدأ من 6700 ريال سعودي إلي 9000ريال سعودي بجانب العديد من الامتيازات والبدلات كبدل " إغتراب-سكن" بجانب الحوافز الشهرية والسنوية.

كما يحصل الممرض الحاصل على بكالوريوس تمريض على راتب يقل عن الحاصل على ما جستير أو مدبلومة متقدمة في مجال التمريض.

توفير الرعاية الصحية للمرضى

يلعب الممرضون دورًا حاسمًا بالمملكة في توفير الرعاية الصحية للمرضى، يتم تدريب الممرضين بمهارات ومعرفة متخصصة في مجال الرعاية الصحية، ويعملون في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات.

يتم تنظيم مهنة التمريض في المملكة بواسطة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتتضمن جهود السعودية لتعزيز قطاع التمريض توفير برامج تدريب وتطوير مستمر للممرضين، إضافة إلى توفير فرص عمل وظروف عمل ملائمة.

وتسعى السعودية لجذب الممرضين المؤهلين من الخارج للعمل في المملكة، من خلال توفير فرص التوظيف وإجراءات التأشيرة المناسبة.

رواتب التمريض

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن الزيادات الجديدة على رواتب التمريض، الآتي:

ويأتي سلم رواتب التمريض في السعودية على النحو اللآتي:

-الممرض يتقاضى 13800 ريال سعودي.

-راتب مدير التمريض يبلغ 22700 ريال سعودي.

ممرض العناية المشددة يتقاضى 13800 ريال سعودي.

-راتب رئيس التمريض 14700 ريال سعودي.

-مستشار الصحة المهنية يتقاضى 23000 ريال سعودي.

-ممرض العلاج المهني يتقاضى 20500 ريال سعودي.

-راتب ممرض المنزل 11700 ريال سعودي.