موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بالدوري الألماني

يستعد بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني للموسم الجاري.

ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، في تحقيق الفوز على أوجسبورج اليوم، وذلك لمواصل صدارة المسابقة بعد الفوز الكبير على فيردر بريمن في الجولة الأولي من البطولة.

بينما يبحث أوجسبورج عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري النسخة الماضية، بعد التعادل المثير أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية.

موعد المباراة

تنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره أوجسبورج في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أليانز اَرينا" معقل البفاري.

القنوات الناقلة

تُذاع مباراة المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، وبالتحديد beIN Sports FR HD 3، و beIN Sports HD 4 TR.

في سياق متصل، تعرض لاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ خلال تمارين الفريق البافاري ويغيب عن الملاعب للراحة.

جاءت إصابة صاحب الـ "20 عاماً" بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" خلال تدريبات اليوم " الأربعاء".

وأكدت التقارير الطبية عن غياب موسيالا لعدة أسابيع، بما في ذلك مباراتي بايرن المقبلتين المحليتين أمام أوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وكان موسيالا قد قدممستويات مميزة مع الفريق الألماني ليفرض نفسه بقوة أساسياً في التشكيلة مع بايرن ومنتخب "دي مانشافت" في المواسم الأخيرة.

فقد سجل لاعب خط الوسط المهاجم 12 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في "بوندسليجا" خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وهو رصيد إجمالي أعلى من أي لاعب آخر في النادي البافاري الذي انضم إلى صفوفه عام 2019.