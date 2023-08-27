الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرماية تشارك في دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك أبطال منتخب مصر  للرماية فى دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية.

وقد حصل كلا من الرماه الدوليين محمد سعيد حافظ، مصطفى خليل، ناى جابر علي الدورة التثقيفية للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي" الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية والتى أقيمت  تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال الفترة من ١٩ اغسطس حتي ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ .

ووجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها فى تثقيف وتوعية الرياضيين وصقلهم من الناحية الاجتماعية وتعريفهم بأهمية الاستراتيجية الوطنية والأمن القومى من خلال القيم الاجتماعية.

وأكد حسني علي أن ما يقوم به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من دعم للإتحادات الرياضية هو امتداد لسلسة الانجازات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من دعم للرياضة والرياضيين.

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