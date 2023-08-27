موعد صرف معاشات شهر سبتمبر وسن المستحقين

تزايدت عمليات البحث على محرك البحث "جوجل" لاستعلامات المستحقين من أصحاب المعاشات بصرف معاش استثنائي، كما يشعر أصحاب المعاشات بالاهتمام الكبير وذلك من خلال الاهتمام بصرف المعاشات فى الموعد.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر، سن المعاش، ومن هم المستحقيين للمعاشات.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023 لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات.

بداية من صباح يوم الجمعة الموافق ١ سبتمبر من ماكينات الصراف الآلي "ATM" ويتم الصرف بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى المتوفرة ومكاتب البريد بداية من الأحد.

خطة رفع سن المعاش:

وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون التأمينات والمعاشات:

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات:

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزًا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.