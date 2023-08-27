الأحد 27 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشيخ يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الإفريقية للإدارة بنيروبي

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الاجتماع

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والمنعقدة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أغسطس الحالى، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، أهمها تأكيد تعديلات دستور الجمعية والتي أطلق عليها إعلان القاهرة حيث تم مناقشة تلك التعديلات في المؤتمر السنوي الأربعين للجمعية بالقاهرة في عام ٢٠١٩ والتي من المزمع أن تطرح على الجمعية العمومية للتصويت وذلك في المؤتمر السنوي الثاني والأربعين والذي من المخطط أن ينعقد في مدينة لفينجستون بزامبيا.

وتضمن جدول الأعمال أيضا، مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحديث سياسات وإجراءات العمل سواء تلك المتعلقة بالموارد البشرية أو بالأمور المالية، ومناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنقضي وكل التحضيرات الخاصة بمؤتمر الجمعية الثاني والأربعين والذي سيعقد خلال الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر القادم. كما تم الموافقة على استضافة دولة أوغندا للمؤتمر الثالث والأربعين وذلك في ديسمبر ٢٠٢٤.

يذكر أنه قد تم انتخاب الدكتور صالح الشيخ نائبا عن رئيس الجمعية وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك لمدة خمس سنوات، كما يشغل عضوية المجلة العلمية المحكمة المتخصصة في مجال الإدارة العامة والتي تصدر عن الجمعية.

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