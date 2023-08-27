انتقام مراهقة.. فتاة تحرق والدها بسيجارة بانجو في أطفيح

أنهت فتاة مراهقة 15 عاما حياة والدها حرقا؛ للانتقام منه، بسبب تعديه عليها بالضرب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والقبض على المتهمة وإحالتها إلى جهات التحقيق.



كشفت التحقيقات أن الفتاة المتهمة تبلغ من العمر 15 عاما انتظرت إشعال والدها سيجارة بها مواد مخدرة وقامت بفتح إسطوانة الغاز، واشتعلت فيه النار التي التهمت جثته.

تلقت غرفة إدارة لنجدة بالجيزة بنشوب حريق داخل منزل في منطقة أطفيح ووجود جثة لشخص متفحمة ناتجة عن الحادث، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة؛ لإجراء المعاينة اللازمة.

ومن خلال الفحص والتحري شك رجال المباحث في أن الحادث به شبهة جنائية، خاصة بعد تناقض رواية الفتاة المتهمة أمام جهات التحقيق، وبإعادة مناقشتها اعترفت أن والدها مدمن مخدرات، وكان دائم الشجار مع والدتها لرغبتها في ابتعاده عن المخدرات، لكنه قرر الانفصال عنها.

وأضافت الطفلة المتهمة أنها كانت تعيش مع والدها وبعدما يأست من تصرفاته وكثرة اعتدائه عليها لتوبيخها له بإنفاقه كل أمواله على شراء المواد المخدرة، قررت التخلص منه، وقامت بفتح أسطوانة الغاز وانتظرت حتى أشعل سيجارة محشوة بنبات البانجو وبمجرد اشتعال النيران تسللت إلى كل أرجاء المنزل وفشل الضحية في الهروب من النيران التي حاصرته وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم القبض على الفتاة المتهمة، تمهيدا لإيداعها إحدى دور الرعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



سقوط نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".



بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

سقوط لص متعلقات السيارات في الزيتون



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم.

وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.