انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية، باجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس برئاسة ممثل اليمن وزير مفوض علي صالح موسى خلفا لموريتانيا الرئاسة السابقة التي مثلها في الاجتماع المصطفي سيدي محمد، وبمشاركة مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة.

تناقش اللجنة الملف الاجتماعي للدورة الجديدة للمجلس في مقدمتها التحضير للقمة التنموية المقررة في نوفمبر القادم بموريتانيا.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها أمام الدورة الـ 112 للجنة الاجتماعية، أن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، المقرر عقدها يوم 7 نوفمبر القادم يعتبر أهمية متقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه ضمن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية.