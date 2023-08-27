أسعار الدقيق اليوم الأحد

أسعار الدقيق.. حالة من الإستقرار تشهدها أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى التاجر، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,400 جنيه، وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,800 جنيه.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق ومشتقاته، وجاءت أسعاره على النحوالاتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الاحد في الاسواق ولدى التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,600 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,400 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,800 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.