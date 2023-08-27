تحطم طائرة وإصابة 23 مقاتلًا من قوات المارينز الأمريكية.. فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق سقوط طائرة عسكرية، وعلى متنها عدد من القوات الخاصة في حادث غامض.

وأصيب 23 عنصرًا من جنود البحرية الأمريكية "المارينز" في تحطم طائرة عسكرية على جزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

ضحايا الطائرة أمريكية

وقال مفوض الشرطة مايكل مور، إن 5 جنود تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

تحطم طائرة أمريكية

وذكرت وكالة الأنباء فرانس برس، أن مسؤول أمريكي أعلن عن مقتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية في الحادث.

تفاصيل تحطم الطائرة الأمريكية

وسقطت الطائرة على جزيرة ملفيل الأسترالية النائية شمال البرّ الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة.

وأفادت وزارة الدفاع في كانبيرا، أن الطائرة سقطت على جزيرة ملفيل الأسترالية النائية شمال البرّ الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة.

وتابعت في بيان رسمي أنه في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به، مؤكدة في الوقت عينه عدم وجود أي جندي أسترالي.

DEVELOPING! A U.S. Military V-22 Osprey helicopter carrying nearly 20 marines crashing off the coast of Australia. pic.twitter.com/lAGXGCBeUT — Anny (@anny25717503) August 27, 2023

وجاء حادث الطائرة العسكرية، من طراز "أسبوري"، خلال مشاركة القوات في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة إلى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفلبين.

وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأمريكي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.